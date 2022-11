Cantieri e pioggia, lunghe code sulla Briantea - Foto e video

Nella serata di martedì le ripercussioni ci sono state anche su tutte le strade circostanti, compreso l’asse interurbano e i relativi svincoli. Lunghe code si sono formate, soprattutto negli orari di rientra dal lavoro, in uscita dalla città (via Carducci) passando per la rotonda ex C6 a Longuelo per poi continuare fino a Curno, Mozzo, Ponte San Pietro e fino a Mapello per poi proseguire verso il Lecchese.