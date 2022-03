Esce di strada con l’auto, si ribalta e finisce nel campo: ferito un 19enne - Foto

Era alla guida dell’auto quando ha perso il controllo ed è uscito di strada con una carambola impressionante, finendo la corsa in un campo completamente ribaltata. Il 19enne che era alla guida grazie anche all’intervento dei Vigili de fuoco volontari di Madone che lo hanno estratto dall’abitacolo e affidato alle cure dei medici del 118 intervenuti con un’ambulanza della Croce Rossa. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo in ospedale alle Gavazzeni.