Investimento a Madone, grave un 49enne

Il ciclista sarebbe stato urtato da una macchina intorno alle 10.30 di giovedì 9 marzo, in via papa Giovanni XXIII, a Madone. Sul posto immediati i soccorsi con due ambulanze e gli agenti della Polizia locale di Madone che hanno regolato il traffico. Ancora incerta la dinamica, secondo le prime informazioni l’uomo di 49 anni sarebbe in condizioni gravi.