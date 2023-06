A Urgnano l’ultimo saluto a Walter Scarpellini: «Il suo amore per le montagna l’ha portato via»

La comunità di Urgnano si è riunita nella mattinata di venerdì 30 giugno per l’addio a Walter Scarpellini: il 42enne di Zanica, morto domenica 25 giugno, a seguito delle ferite riportate dopo una caduta di 600 metri durante la scalata del Grand Combin in Svizzera . I funerali si sono tenuti alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Urgnano preceduti da un corteo che ha avuto inizio dalla casa di Walter dove aveva vissuto fino a qualche tempo fa con la figlia Greta e l’ex moglie Raffaella , per concludersi poi davanti alla Parrocchiale dove ad attenderlo c’era una grande folla.

Alla commovente cerimonia presenti, oltre alla figlia e all’ex moglie, anche la mamma Irene e i fratelli Massimo, Rossano ed Elena e gli amici e compagni di classe della piccola Greta. La cerimonia si è conclusa con un emozionante applauso che ha commosso tutti i parenti della vittima e in particolare modo l’ex moglie Raffaella: «Ringrazio tutti quanti hanno partecipato alla cerimonia. Lui amava le montagne, in particolare quelle svizzere. Il suo destino era legato alle vette: ha sempre detto che avrebbe voluto morire in montagna». Dopo la cerimonia la salma è stata portata a Zanica per la sepoltura nella cappella di famiglia.