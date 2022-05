Antegnate, tabaccaio aggredito in negozio e ferito alla gola con un coltello

Aggressione nel tardo pomeriggio di venerdì 20 maggio nella storica tabaccheria «Bianchi» di via Manara ad Antegnate. Tutto è successo verso le 17, quando nel negozio era presente solo il marito 69enne della titolare. Secondo la prima ricostruzione, uno sconosciuto con il cappuccio della felpa sollevato sulla testa e il volto coperto da una mascherina è entrato chiedendo di acquistare una bottiglietta d’acqua. Il 69enne è andato verso la zona frigo per prendergliela, poi, nel tornare verso il banco, è stato preso alle spalle dal malvivente che con un coltello gli ha procurato un taglio alla gola. Il tabaccaio ha cercato di difendersi e nella brevissima colluttazione ha riportato anche un taglio alla mano destra. L’aggressore è poi fuggito senza rubare nulla. Scattato l’allarme, sono arrivate in via Manara due ambulanze e l’elisoccorso, che ha poi preso in carico il 69enne, rimasto sempre cosciente, trasportandolo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato trattenuto precauzionalmente. I carabinieri di Calcio sono intervenuti per i rilievi e rintracciare l’aggressore. Le indagini sono in corso.