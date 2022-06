Apprensione a Treviglio per Amira, 14 anni: manca da casa dal 10 giugno

Già a fine maggio la giovane, che frequenta la terza media, era mancata da casa per alcune ore e in seguito anche per due giorni consecutivi. Ora l’allontanamento più lungo, con la ragazza che manca da casa da quasi una settimana, durante la quale la giovane non risponde alle chiamate e ai messaggi dei familiari. Secondo le forze dell’ordine si tratterebbe comunque di un allontanamento volontario.