Botto nella notte alla Bper di Verdello. Bottino da 80mila euro: quattro in fuga

I malviventi hanno quindi potuto agire indisturbati, mettendo a segno il colpo in pochi minuti prima dell’arrivo sul posto delle forze dell’ordine allertate dall’allarme della filiale della Bper. Per far saltare il bancomat senza danneggiare i soldi i ladri hanno utilizzato la cosiddetta tecnica della «marmotta»: in pratica si sono serviti di un bastone con fissato in testa una piastra di ferro a cui hanno attaccato un congegno esplosivo. La «marmotta» è stato infilata a forza nella fenditura dello sportello Atm da cui si prelevano le banconote . Dopodiché, usando un collegamento elettrico, i ladri hanno fatto detonare la carica. La cassa automatica si trova vicina all’ingresso della banca e così l’esplosione ha causato importanti danni anche all’interno dell’istituto di credito: l’onda d’urto ha mandato all’aria scrivanie e apparecchiature elettroniche.

Un altro bancomat nelle vicinanze di Verdello era stato fatto saltare nel novembre 2022 a Verdellino, ai danni della filiale del Banco Bpm

Sabato pomeriggio alcuni addetti erano già sul posto per ripulire il tutto. Il bottino così consistente (80mila euro) è dovuto al fatto che il bancomat, come è solitamente prassi in tutte le banche, fosse stato il venerdì riempito più del solito per soddisfare le richieste di prelievo di contanti durante il fine settimana. Dopo l’esplosione l’allarme della filiale Bper è subito scattato e sul posto sono poco dopo intervenuti i carabinieri della compagnia di Treviglio. I militari hanno effettuato i necessari rilievi per poi dare il via alle indagini che potranno avvalersi anche delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza comunale: le telecamere posizionate agli ingressi del paese registrano chi entra ed esce, anche se è probabile che la banda abbia usato veicoli rubati per l’azione. Un altro bancomat nelle vicinanze di Verdello era stato fatto saltare nel novembre 2022 a Verdellino, ai danni della filiale del Banco Bpm. Anche in quel caso i ladri erano entrati in azione intorno alle tre di mattina ma, per mettere a segno il colpo, avevano utilizzato la tecnica del gas riuscendo infine a rubare circa 60mila euro.