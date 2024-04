Cividate, dopo le sparatorie sarà smantellato il bosco di confine

I primi tecnici al lavoro per rimuovere alcune piante nell’area, di proprietà di Rfi

Già dopo l’ultima sparatoria, lunedì di Pasquetta, la zona viene presidiata regolarmente dai carabinieri, soprattutto il pomeriggio e la sera: chi ci vive racconta che, in effetti, di spacciatori attorno se ne vedono di meno. Prima era tutto un viavai continuo, con anche tossicodipendenti che si iniettavano la droga in vena in pieno giorno nel sottopasso (in fase di risistemazione) della stazione di Cividate e Calcio. Ieri all’operazione ha preso parte anche un elicottero dell’Arma, che ha sorvolato dall’alto la zona. Già in precedenza era stato murato un edificio, sempre di proprietà delle Ferrovie e collocato accanto ai binari e al bosco dello spaccio, e che era diventato un luogo di ritrovo per gli spacciatori: nel bosco ieri sono stati trovati i residui di alcuni giacigli di fortuna allestiti nel cuore della boscaglia. Nessuna persona, invece, né tantomeno droga o armi. A favorire il viavai di spacciatori il fatto che le strade che portavano, da Cividate e da Calcio, verso la stazione sono da oltre 17 anni sbarrate, perché il passaggio a livello è stato eliminato: per questo la zona di confine è diventata un po’ terreno di nessuno.