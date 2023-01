Incidente in A4, auto finisce sotto un tir: due feriti gravi

Un’auto si è infilata sotto la parte posteriore di un mezzo pesante, grave incidente nel pomeriggio di venerdì 27 gennaio in A4 nel tratto tra Dalmine e Capriate San Gervasio in direzione Milano .

Verso le 14 è scattata la richiesta di soccorso e in autostrada sono giunte due ambulanze e un’auto medica. Due gli automobilisti feriti, entrambi erano a bordo del veicolo che nello schianto si è infilato sotto il mezzo pesante che lo precedeva.

Un 31enne e un 57enne sono stati trasportati con ferite abbastanza gravi in ospedale, non sono in pericolo di vita.