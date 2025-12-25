Burger button
Cronaca / Pianura
Giovedì 25 Dicembre 2025

Liti a Treviolo e Romano, tre feriti: intervengono i carabinieri, trovato un coltello

CRIMINALITA’ . Colluttazione tra due gruppi a Treviolo: due persone in ospedale in codice verde. Un ferito lieve anche a Romano, dove è stato trovato un coltello da cucina.

Per i due episodi sono intervenuti i carabinieri
Per i due episodi sono intervenuti i carabinieri

Due violente liti si sono registrate la notte di Natale a Romano di Lombardia e Treviolo. Il bilancio è di tre feriti in tutto, nessuno dei quali grave. Sul posto sono intervenuti in entrambi i casi i carabinieri, che hanno ricostruito l’accaduto e ora sono sulle tracce delle persone coinvolte e che si sono allontanate.

A Romano sequestrato un coltello da cucina

In un caso, a Romano, è stato ritrovato anche un coltello da cucina (sequestrato): era all’esterno dell’abitazione di una delle due persone, entrambe nordafricane, coinvolte nella lite, scoppiata attorno alle 23,45 in vicolo San Giorgio. In ospedale a Romano è stato trasferito (in codice verde) un nordafricano di 28 anni, soccorso con l’ambulanza.

A Treviolo rissa vicino a un bar

Analoga sorte per altre due persone, un italiano di 25 anni e un marocchino di 37 anni, portati al policlinico di Ponte San Pietro e al Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le conseguenze di una rissa nella quale, nei pressi di un bar di viale Europa a Treviolo, sono rimaste coinvolte tre persone, che sarebbero venute alle mani con altrettante.

Bergamo
Ponte San Pietro
Romano di Lombardia
Treviolo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Carabinieri