Liti a Treviolo e Romano, tre feriti: intervengono i carabinieri, trovato un coltello
CRIMINALITA’ . Colluttazione tra due gruppi a Treviolo: due persone in ospedale in codice verde. Un ferito lieve anche a Romano, dove è stato trovato un coltello da cucina.
Due violente liti si sono registrate la notte di Natale a Romano di Lombardia e Treviolo. Il bilancio è di tre feriti in tutto, nessuno dei quali grave. Sul posto sono intervenuti in entrambi i casi i carabinieri, che hanno ricostruito l’accaduto e ora sono sulle tracce delle persone coinvolte e che si sono allontanate.
A Romano sequestrato un coltello da cucina
In un caso, a Romano, è stato ritrovato anche un coltello da cucina (sequestrato): era all’esterno dell’abitazione di una delle due persone, entrambe nordafricane, coinvolte nella lite, scoppiata attorno alle 23,45 in vicolo San Giorgio. In ospedale a Romano è stato trasferito (in codice verde) un nordafricano di 28 anni, soccorso con l’ambulanza.
A Treviolo rissa vicino a un bar
Analoga sorte per altre due persone, un italiano di 25 anni e un marocchino di 37 anni, portati al policlinico di Ponte San Pietro e al Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le conseguenze di una rissa nella quale, nei pressi di un bar di viale Europa a Treviolo, sono rimaste coinvolte tre persone, che sarebbero venute alle mani con altrettante.
