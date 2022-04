Omicidio di Fara Gera d’Adda, malore per Fumagalli: ricoverato in ospedale

Si è tenuto in ospedale nella mattinata di venerdì 22 aprile l’interrogatorio di convalida per Carlo Fumagalli, arrestato con l’accusa di aver ucciso la convivente Romina Vento, di 44 anni, lanciando la macchina su cui erano a bordo intenzionalmente nel fiume Adda. L’uomo è stato portato In ospedale nella serata di ieri, giovedì 21 aprile, dopo che ha manifestato intenti suicidi nel carcere di Bergamo, come ha fatto sapere il suo avvocato d’ufficio, Fabrizio Manzari.