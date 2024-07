Paura alla «Notte bianca»: moto travolge panchine, poi la fuga dall’ospedale

BRIGNANO. In via Visconti: ferite lievemente due donne, «È arrivata ad alta velocità, in un attimo siamo cadute». Il centauro identificato. Sul posto un’ambulanza del 118.

«Ci è piombato addosso in pochi istanti: io, mia sorella e altri miei famigliari eravamo seduti sulle panchine e questa moto ci ha travolti». A raccontare i momenti di paura vissuti attorno all’1 della notte tra sabato e ieri in centro a Brignano, dov’era in corso la partecipata «Notte bianca», è una delle due donne rimaste ferite – per fortuna in modo lieve – mentre si trovava con alcuni familiari seduta davanti al bar San Rocco di via Visconti.

A travolgere diverse panchine è stato un motociclista che, in sella alla sua Bmw, per motivi che ora la polizia locale del paese sta cercando di capire, ha sfrecciato in una delle strade dov’era in vigore l’isola pedonale e, dopo aver sfiorato anche alcuni volontari della Protezione civile, è finito contro le panchine in legno fuori dal bar.

Caduto a terra, ha tentato di riprendere la sua moto, salvo poi allontanarsi a piedi. Riportato sul posto pochi attimi dopo, è stato affidato alle cure del personale del 118, intanto intervenuto con un’ambulanza per medicare i presenti. «Io sono finita al pronto soccorso del policlinico San Marco di Zingonia, per fortuna senza gravi conseguenze», racconta la donna ferita.

Anche il motociclista in ospedale

Stesso destino per il motociclista, un trevigliese che si è però poi allontanato dal pronto soccorso del policlinico di Zingonia senza dare spiegazioni e – da quanto è stato possibile sapere – ancora prima di essere visitato dal personale sanitario. Nell’incidente aveva riportato soltanto qualche graffio: nulla comunque di grave neppure per lui, tanto che appunto inizialmente si era anche allontanato a piedi dal punto in cui era finito con la sua moto contro le panchine. «Ce la siamo vista brutta – prosegue la donna – e senza dubbio ora sporgeremo denuncia nei confronti di quel motociclista».

Benché fosse l’una della notte il centro di Brignano era ancora in fermento proprio per via della manifestazione che ha visto l’apertura serale dei locali, le strade chiuse al traffico veicolare e un grosso afflusso di persone anche dai paesi confinanti. A rovinare la serata l’episodio di via Visconti.