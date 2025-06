Perde il controllo della moto a Grassobbio: grave 56enne

Un motoclicista di 56 anni, nato e residente a Monza, è rimasto ferito in modo grave domenica mattina 8 giugno mentre percorreva in sella alla sua moto di grossa cilindrata la tangenziale sud, all’altezza del territorio di Grassobbio. L’incidente attorno alle 9,30, nel tratto della superstrada (variante alla storica statale 42) compreso tra lo svincolo per Orio al Serio e quello appunto per l’abitato di Grassobbio. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi e il motociclista cinquantaseienne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della sua moto e cadendo rovinosamente sull’asfalto e poi finendo fuori strada in un campo.