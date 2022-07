Rapinato col taglierino. «Via 6mila euro appena prelevati dalla banca»

Le indagini dei carabinieri di Dalmine sono volte ad accertare numerosi aspetti, compresa la versione che ha fornito il 57enne. Una delle ipotesi è che il rapinatore potesse essere all’interno della filiale e abbia seguito il movimento in corso allo sportello , o che si sia affidato dell’appoggio di un complice presente in banca.

Il 57enne cliente del Crédit Agricole giovedì, poco prima delle 10,30, si è recato nell’agenzia di via Sant’Andrea. Doveva ritirare seimila euro per necessità personali. Un’operazione semplice per la quale il cliente ha atteso qualche minuto. Completata la propria commissione, il cliente con la busta in mano si è diretto verso l’uscita dell’agenzia.

E qui inizia il racconto della vittima. Il malvivente si sarebbe avvicinato al 57enne, minacciandolo e puntandogli contro il taglierino che teneva in mano. Il cliente avrebbe reagito, tentando di impedire l’assalto da parte del malvivente, senza però riuscire nell’intento. Nel breve contatto avrebbe rimediato una leggera ferita a un braccio. Il rapinatore, a volto scoperto e con in mano il bottino, sarebbe fuggito a piedi percorrendo via Sant’Andrea per poi sparire e far perdere le sue tracce.