Ravioli e cordialità: chiude a Fornovo la storica Trattoria Teresina

Cala il sipario sulla lunga storia della Trattoria Teresina di Fornovo San Giovanni, che ha chiuso i battenti il giorno di Santo Stefano. Una decisione non facile quella presa da Angela Rivoltella, 70 anni, insieme ai figli Luciano e Teresa, ma consapevole e dovuta a diversi fattori. A cominciare dalla stanchezza della settantenne che prima aveva lavorato al ristorante con il papà Avellino e la mamma Teresa Rozzoni (subentrati negli anni 50 del secolo scorso allo zio Stefano Rivoltella), per poi prendere in mano la gestione della trattoria insieme al marito Alberto Comandulli, morto a 69 anni nel 2020 per Covid: «Dopo quanto accaduto – parla Angela – non è stato più lo stesso. E, poi, ci si è messo pure il caro energia e il rialzo di altri costi fissi».