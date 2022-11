Rotatoria al posto dell’ex distributore, partono i lavori in via Baschenis

Si aprono nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria che sorgerà all’incrocio tra via Palazzolo e via Baschenis, proprio dove qualche anno fa veniva demolito l’ex distributore di benzina. Un intervento che ha come obiettivo quello di snellire il traffico della zona, favorire il passaggio della linea C all’intersezione tra via Previtali e via San Bernardino, poco distante dalla futura rotatoria.

L’area, che era stata al centro di una lunga trattativa per le procedure di bonifica, era stata poi messa in sicurezza in vista della realizzazione della rotatoria, i cui lavori sono stati affidati alla ditta Colosio Spa con sede a Bagnatica. Saranno sacrificati i 15 stalli di sosta al centro dell’incrocio, anche in ragione del fatto che il Comune e Atb hanno da pochi mesi rimesso a nuovo e in perfetto funzionamento il parcheggio con sbarra da 80 posti poco distante. Verranno invece spostati gli stalli per le moto e quelli per i titolari di permesso per disabilità.

L’intervento da mezzo milione di euro prevede oltre alla rotatoria, la creazione di nuove aree verdi, nuovi punti luce, e l’allargamento dei marciapiedi Gli spartitraffico saranno realizzati per garantire il passaggio del trasporto pubblico, saranno previsti nuovi punti luce, saranno create nuove aree verdi intorno alla rotatoria. Per realizzare l’opera, il Comune prevede un investimento di mezzo milione di euro. L’Amministrazione potrà anche prevedere interventi di arredo urbano negli spazi che verranno a crearsi intorno alla rotatoria.

cantiere per i lavori della piazza rotatoria di via Baschenis

(Foto di Beppe Bedolis) «Da tempo – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – siamo al lavoro per risolvere i problemi della viabilità e gli incidenti che avvengono nell’area tra via Baschenis, via Previtali e via San Bernardino. La demolizione dell’ex benzinaio, la successiva messa in sicurezza dell’area ci consentono oggi di poterlo fare, costruendo una rotatoria che certamente ci consentirà di determinare un miglioramento nei flussi di traffico. Il che significa che, per tutti coloro che provengono da Largo Tironi, sarà necessario immettersi nella nuova rotatoria per potersi poi dirigere verso il centro città: sono convinto che si tratti di una buona soluzione, anche alla luce del fatto che proprio recentemente il Comune e ATB hanno inaugurato il rinnovato parcheggio di via Baschenis, a due passi dall’area oggetto di questo intervento».

«L’intervento ha anche lo scopo di facilitare e mettere in sicurezza il transito della linea C che sale giunge da Largo Tironi ed è diretta verso il centro – spiega Stefano Zenoni, assessore alla Mobilità – Il riassetto delle carreggiate e della strada permetterà anche la creazione di uno spazio pedonale di ampie dimensioni, adatto ad ospitare dehors o altri interventi di arredo urbano. Quello che oggi è un incrocio dalla forma anomala diventerà una rotatoria con una piazzetta adiacente».

Per consentire i lavori il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza che prevede di istituire i seguenti provvedimenti viabilistici, dalle ore 9.00 di mercoledì 23 novembre 2022 e fino alle ore 19.00 di giovedì 23 marzo 2023:

Fase 1

nel parcheggio pubblico ubicato all’intersezione tra le vie Palazzolo/Baschenis, nell’ultimo tratto di Via Palazzolo che adduce a Via San Bernardino, nell’ultimo tratto di Via Palazzolo che adduce a Via Baschenis e nel tratto di Via Baschenis compreso tra Via San Bernardino e Via Palazzolo

• divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata eccetto i mezzi dell’impresa impiegati nei lavori

• restringimento della carreggiata a vista

• deviazione dei pedoni sul lato opposto a quello interessato dai lavori

• istituzione del limite di velocità di 30 KM/H

Fase 2

ultimo tratto di Via Palazzolo che adduce a Via San Bernardino

• divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi dell’impresa

Fase 3

ultimo tratto di Via Palazzolo che adduce a Via Baschenis

• divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi dell’impresa

Fase 4

all’intersezione tra le Vie San Bernardino, Previtali e Baschenis