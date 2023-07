Tenta di rapinare una tabaccheria e colpisce l’esercente, fermato

La pattuglia del distretto di Polizia Locale Bassa Bergamasca Occidentale, è intervenuta giovedì 13 luglio su segnalazione di alcuni cittadini per fermare e identificare un uomo che aveva tentato di rapinare una tabaccheria di via Locatelli a Brignano Gera d’Adda.

La ricostruzione dell’accaduto

Poco prima delle nove del mattino l’uomo si è presentato nel negozio per farsi consegnare i soldi della cassa, alla risposta negativa ha dato in escandescenza, colpendo più volte l’esercente e rompendo alcuni arredi del locale . Il proprietario della tabaccheria è comunque riuscito a chiudere fuori dal negozio il rapinatore.

A quel punto sono intervenuti gli agenti della Locale che lo hanno fermato, identificato e deferito a piede libero per tentata rapina e false dichiarazioni sulla identità. Si tratta di un pregiudicato per reati contro la persona, contro al patrimonio e in materia di stupefacenti.