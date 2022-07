Tragedia nella notte a Urago d’Oglio. Auto investe due ragazzi, muore un 15enne

Il conducente, anche lui come la vittima residente a Urago, ha visto soltanto all’ultimo i due amici e non è riuscito a evitare l’impatto. Per il 15enne non c’è stato nulla da fare. L’amico, coetaneo di Castelcovati, sotto shock, ha riportato soltanto lievi ferite. Sul posto, oltre all’ambulanza e all’automedica, è atterrato anche l’elisoccorso: purtroppo i tentativi di rianimarlo non sono serviti.