«Abbiamo lottato contro tanti pregiudizi: mio figlio ed io siamo cresciuti insieme»

«Sono figlio di questo mondo/ vorrei aprirmi alla vita/ Sono un ragazzo Down/ sdraiato in piazza non mi va». Basta una parola per far nascere sorrisi e incontri, per portare un tocco di bellezza nella vita quotidiana, per contribuire a smontare gli stereotipi nei confronti della disabilità. È il messaggio semplice, ma molto efficace che Alberto Carapella trasmette con i testi raccolti nel suo libro «Io sono come sono». C’è una grande storia dietro questo piccolo volume, che raccoglie una trentina di «liriche»: «Parole - come spiega l’autore - che possono essere anche musicate», scritte per la maggior parte nel periodo della pandemia. Alberto, infatti, è padre di Claudio, un uomo di 56 anni con la sindrome di Down, ed è uno dei fondatori dell’associazione Genitori Presolana Acca, nata per impulso del Comune di Bergamo vent’anni fa per sostenere le attività del Centro diurno disabili (Cdd) di via Presolana.