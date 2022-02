Accoltellati a Nembro durante un servizio antidroga: migliorano le condizioni dei due carabinieri. Caccia all’aggressore

Due giovani carabinieri in servizio alla stazione dell’Arma di Albino sono stati accoltellati nella serata di giovedì 3 febbraio a Nembro, mentre erano impegnati in un servizio antidroga con altri due colleghi. Feriti uno al torace, sul lato sinistro, e l’altro al bicipite sinistro, per fortuna non sono gravi e le loro condizioni sono in via di miglioramento. L’aggressore si è dileguato e la zona è stata passata al setaccio fino a tarda ora dai colleghi dei due feriti. I due carabinieri, di 24 e 26 anni, originari del Sud Italia e in servizio ad Albino da tre anni, sono stati trasferiti con le ambulanze del 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. Nella mattinata di venerdì 4 febbraio la notizia che le loro condizioni sono stabili e in via di miglioramento.

L’intervento del 118 a Nembro