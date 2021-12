Addio all’avvocato Piero Fachinetti. «È stato un uomo speciale»

È mancato a 79 anni l’avvocato Piero Fachinetti, principe civilista del Foro bergamasco da più di 45 anni. Professionista molto apprezzato in città, era conosciuto anche per la sua ironia, che lo portava a rispondere con la battuta pronta, spesso in dialetto bergamasco. Figlio d’arte, con il papà Edoardo che l’ha avviato alla facoltà di giurisprudenza, ha dedicato tutta la sua vita al lavoro che tanto amava. È stato l’unico, fra i sei figli, a proseguire l’attività forense, partendo da via Locatelli al civico 18, per poi trasferirsi al 49 e nell’attuale sede dello studio legale al numero 22. Una strada a lui tanto cara, scelta per la vicinanza al tribunale di via Borfuro ma anche per la sua residenza.

Fachinetti è spirato giovedì mattina proprio nella sua abitazione. Era malato, ma nulla faceva presagire un decorso così rapido: fino a martedì scorso si era regolarmente recato in ufficio. Ha sempre affiancato all’attività lavorativa la passione e il tifo per l’Atalanta, insieme all’orgoglio di appartenere agli Alpini. Non si è mai perso un raduno delle Penne Nere: con il cappello in testa girava l’Italia per incontrare i commilitoni con cui aveva trascorso momenti indimenticabili. Poi c’era la sua famiglia, a cui era legatissimo, la moglie Susy Frattini e i figli Edoardo e Paola.