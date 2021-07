Aggressione omofoba e tentata rapina in Città Alta: arrestato un 20enne

Sabato sera un ragazzo minorenne, mentre era in compagnia del suo fidanzato e di altri amici e amiche, è stato improvvisamente aggredito con calci e pugni, nel piazzale della Fara.

Nella mattinata di venerdì 2 luglio i Carabinieri di Bergamo hanno arrestato un giovane 20enne, residente nel capoluogo, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e nei cui confronti il Tribunale del Bergamo ha emesso una ordinanza di aggravamento della misura cautelare, disponendone l’associazione al carcere.

Tutto ha inizio due settimane fa, quando i Carabinieri ricevono una denuncia per aggressione e tentata rapina avvenuta nel piazzale della Fara, subita da un ragazzo minorenne, il quale, mentre era in compagnia del suo fidanzato e di altri amici e amiche, era stato improvvisamente aggredito con calci e pugni, fino a perdere i sensi, per poi subire un tentativo di rapina.