Al Palamonti l’addio ad Allevi: «Un medico speciale»

Un addio pubblico al Palamonti, sede del Cai di Bergamo e un commiato privato per parenti e amici stretti. Così sarà salutato Giovanni Allevi, morto insieme a Matteo Cornago mentre scalava il pizzo Badile sulla parete Svizzera . Veterinario di fama, tra i migliori chirurghi ortopedici a livello nazionale, ha lasciato sgomenti non solo amici, cinofili e i proprietari di animali che curava o aveva curato con professionalità e tanta umanità, ma anche la comunità di Villa di Serio dove abitava da una decina d’anni con la moglie Eleonora Rota e i due bambini di 10 e 12.

La notizia della sua tragica scomparsa che ha colpito anche il sindaco Bruno Raimondo Rota, appassionato rocciatore, iscritto al Cai di Bergamo. «La scalata Cassin sul pizzo Badile la conosco bene perché l’ho affrontata anch’io ed è effettivamente molto impegnativa – spiega il sindaco Rota –. Una scalata piena di imprevisti e di passaggi rischiosi. Certo che per un rocciatore esperto come lo era il dottor Allevi per di più istruttore del Cai doveva essere una scalata che poteva essere affrontata in sicurezza . Q uello che è successo è davvero un evento imprevedibile che lascia attoniti e genera sconforto. Sono particolarmente vicino alla famiglia di Giovanni al quale mi accomunava una passione per la montagna». Anche il vicesindaco Francesco Cornolti ha avuto parole di conforto per la famiglia. «Mi sono recato presso l’abitazione del dottor Allevi per portare alla moglie e ai familiari la corale partecipazione del vicinato e il cordoglio della mia famiglia in quanto vicini di casa. Quando lo incontravo sulla via che porta alla collina in compagnia del suo cane “stella”, ho sempre apprezzato il tratto gentile e riservato che testimoniava un animo buono. Sentiremo la sua mancanza».