Al Patronato il Cre tecnologico per scoprire il bello e l’innovazione

Un Cre per far scoprire ai ragazzi quello che di bello può esserci nella tecnologia e quanto può essere interessante investire sforzi ed energie in questo settore, per un’estate di svago, ma anche per un futuro professionale. È iniziato in via Gavazzeni il Cre tecnologico, iniziativa gratuita legata al progetto «Erre2 - Risorse in Rete», finanziato dall’impresa sociale «Con i Bambini» e guidato dall’Opera diocesana Patronato San Vincenzo, che coinvolge 23 soggetti diversi: associazioni, enti, scuole, ma anche le imprese del territorio Bergamasco. «L’obiettivo di questo Cre tecnologico - spiegano Laura Bonaita, Michela Molta e Gabriele Di Marco, responsabili del progetto - è quello di far conoscere ai ragazzi qualcosa di bello a cui possono aspirare. Si tratta di attività basate sulla stampa 3d, sui laser, sulle tecniche che vengono utilizzate solitamente dal Fab Lab, dove si svolge il progetto. Vogliamo far conoscere ai ragazzi un mondo richiesto da tutte le aziende, sia dal punto di vista delle tecniche, ma anche dal punto di vista delle soft skills, come lavorare in gruppo, rispettare le regole e risolvere i problemi». Un Cre rivolto in particolare ai ragazzi più fragili.