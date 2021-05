«Alla ricerca del tempo perduto», borse di studio per ragazzi ex oncologici

Lions Club Vittoria Alata Brescia e Distretto Lions 108IB2, in collaborazione con Associazione Bambino Emopatico di Brescia, Associazione ConGiulia di Bergamo e con Associazione Bambino Emopatico Oncologico di Mantova, danno vita al fondo di solidarietà rivolto a studenti, tra i 14 e i 22 anni. Borse di studio con contributo massimo 3.500 euro per vincitore, per un totale di 11.500 euro, da utilizzare per frequentare corsi extra curriculari, master di specializzazione o scuole all’estero.

Lions Club Vittoria Alata Brescia e Distretto Lions 108IB2, in collaborazione con Associazione Bambino Emopatico di Brescia, Associazione ConGiulia di Bergamo e con Associazione Bambino Emopatico Oncologico di Mantova, danno vita al fondo di solidarietà «Alla Ricerca del Tempo Perduto», rivolto a studenti, tra i 14 e i 22 anni, che sono stati colpiti da malattie onco-ematologiche durante la loro adolescenza e seguiti dagli hub ospedalieri di Brescia, Bergamo e di Mantova.

Il percorso di una malattia oncologica per un ragazzo può essere molto lungo e questo spesso comporta rinunciare a esperienze di vita significative per la crescita personale e la formazione culturale . Non è possibile frequentare più la scuola in presenza né i luoghi tipici di aggregazione. Si è costretti ad un isolamento in una fase in cui la condivisione con i compagni di classe o lo studio sono elementi fondamentali per costruire la propria identità e le basi per ciò che si vorrà fare da grandi.