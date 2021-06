Allarme prodotti contraffatti: «Su internet la truffa è facile»

«Con l’avvento della pandemia, sono aumentati di molto per i consumatori i rischi di acquisto di prodotti contraffatti. Spesso ingolositi dal prezzo invitante, ci si lascia ingannare e credendo di acquistare prodotti di marca, pubblicizzati magari con foto fasulle, ci si ritrova poi con merci di scarsa qualità».

Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, mette in guardia da quelle che si credono facili occasioni: «Quando si fa un acquisto attraverso Internet – precisa – innanzitutto bisogna essere sicuri del sito cui ci si rivolge. Consiglio anche di guardare le recensioni che possono precisare se la controparte venditrice è seria oppure no. Sovente si pensa di comprare anche medicinali a prezzi molto scontati e di fare un affare, senza conoscere la provenienza dei farmaci. Bisogna stare molto attenti e se si ritiene di essere stati truffati bisogna subito rivolgersi alla Polizia postale e sporgere denuncia». Adiconsum presta la propria assistenza a chi pensa di aver subito una truffa, ma la prima raccomandazione è sempre quella di rivolgersi alla Polizia postale, per vedere anche se è possibile risalire alla controparte truffatrice. Cosa sovente tutt’altro che facile.