Alpini, in estate 18 campi scuola nella Bergamasca - Ecco come partecipare

Saranno diciotto i campi scuola delle penne nere nella Bergamasca. Per la prima volta in assoluto anche due in città. Con il 2022 l’esperienza voluta dagli alpini orobici taglia il traguardo dei dieci anni, periodo in cui almeno diecimila ragazzi hanno preso parte a un’esperienza formativa indirizzata ai valori della Patria, della solidarietà, dell’amicizia e condivisione. A dare i numeri dell’iniziativa è Egidio Bellanti, membro della commissione campi scuola della sezione Ana di Bergamo, partendo proprio dalla novità cittadina che vedrà protagonisti i quartieri di Grumello del Piano e del Villaggio degli Sposi.