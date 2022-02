Antichi manoscritti restituiti alla città: erano in vendita in una libreria toscana

Erano finiti in una libreria antiquaria toscana i due manoscritti di epoca della Serenissima, da ieri custoditi nei preziosi archivi della civica biblioteca Angelo Mai, restituiti alla città dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze. L’antiquario ha subodorato l’interesse culturale e ha chiesto un parere alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, che lo ha riconosciuto. «In una delle due lettere ducali, del 23 giugno 1444 – illustra la direttrice della Mai, Elisabetta Manca –, un passaporto di libero transito su pergamena rilasciato dal Doge di Venezia, Francesco Foscari, in favore di Andrea Gritti, si parla in particolare degli abusi dei dazieri nella tratta tra Lovere e la valle Camonica e si autorizza a tenere sotto controllo questi movimenti. Il nobile veneziano sarà protetto dal capitano Marco Zeno, nipote del Doge e capitano in Val Camonica. I documenti interessano la riva bergamasca e bresciana del lago».

Le due ducali fanno parte di cinque fasci risalenti al XV secolo, emessi tra il 1443 e il 1448 dal Doge e inviati ai podestà e ai capitani del territorio «al fine di indirizzare l’azione di governo». Caso vuole che, proprio mentre si lavora alla Capitale della Cultura 2023, facciano riferimento a Bergamo e Brescia, alle quali sono state riconsegnate.