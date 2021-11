Arte terapia al museo, fragilità a nudo realizzando insieme una piccola scultura

«E se diventi farfalla - scrive la poetessa milanese Alda Merini - nessuno pensa più/ a ciò che è stato/ quando strisciavi per terra/ e non volevi le ali». L’arte diventa una possibilità di incontro, inclusione, perfino di riscatto e di trasformazione nei laboratori artistici di «Un posto fisso», iniziativa sostenuta da Fondazione Comunità Bergamasca e Comune di Bergamo, organizzata da GAMeC (Galleria d’arte moderna e contemporanea) con la cooperativa Namasté e Fondazione Opera Bonomelli. È come un canale che mette in comunicazione mondi usualmente distanti, creando un circolo virtuoso di ascolto, attenzione e gentilezza.

Quello che succede ogni mercoledì e ogni sabato nei gruppi dei laboratori, composti da una decina di persone, si può esprimere, con un linguaggio simbolico, rubando qualche immagine alla mostra «Nulla è perduto» in corso alla GAMeC fino al 13 febbraio (per informazioni e per tenersi in contatto www.gamec.it).