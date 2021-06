Asfaltature, l’estate dei cantieri è già iniziata. Lavori per un milione - Ecco dove

Ruspe e fresatrici sono già al lavoro e ad accorgersene nelle ultime settimane sono stati soprattutto gli automobilisti. La lunga stagione dei cantieri stradali è cominciata: c’è da recuperare ancora un po’ di terreno perso dal 2020 ad oggi a causa dei ritardi per la pandemia, e c’è soprattutto da trovare un equilibrio nello svolgimento dei lavori nei quattro angoli della città, per ridurre al minimo i disagi, senza rischiare di creare il caos della circolazione. Aiuterà anche la chiusura delle scuole, ma intanto già si lavora da diverse settimane. «Le asfaltature in programma sono molte – dice l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla –. Qualche disagio è inevitabile, soprattutto in una città piccola come la nostra, e chiedo di portare un po’ di pazienza. D’altronde sono tante anche le segnalazioni di buche e di strade usurate che riceviamo, e questi lavori si devono fare principalmente d’estate. Siamo partiti in zone che non creano particolari problemi al traffico e, laddove lo creerebbero, lavoreremo di notte».

Le asfaltature