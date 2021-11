Assegno unico per 245mila bergamaschi Domande da gennaio, ma il via slitta a marzo

Il «ponte» resterà in piedi fino al 1° marzo 2022, giorno in cui, secondo le ultime decisioni del Governo, entrerà in vigore l’assegno unico per i figli, la misura di sostegno alla genitorialità destinata a tutte le famiglie italiane con figli fino ai 18 anni. Interesserà circa 245mila nuclei familiari bergamaschi e potrebbe valere intorno ai 400 milioni di euro, per un importo medio di poco inferiore a 1.650 euro all’anno; una stima – quest’ultima – che potrebbe subire qualche variazione in base alle decisioni che ancora non sono state prese in merito all’entità dell’assegno che sarà erogato a seconda degli scaglioni Isee.

Lo slittamento di due mesi