Auguri agli Alpini di Bergamo: cento anni di cuore e aiuto alla comunità

La sezione dell’ Associazione nazionale Alpini di Bergamo, con il suo motto Berghem de Sass, compie cento anni, un anniversario importante , che viene festeggiato oggi, domenica 12 settembre, forse non come gli alpini meritano, e come tutti i bergamaschi vorrebbero, mostrando il consueto calore ed affetto verso questi uomini che non si tirano mai indietro, pronti ad intervenire in ogni emergenza e a sostegno delle attività quotidiane nelle proprie comunità. Quest’anno i bergamaschi non potranno assistere alla classica sfilata, accompagnata dalle bande alpine. L’abbraccio sarà solo ideale, ma ben rappresentato dai tricolori comparsi per le strade della città ed anche in provincia .