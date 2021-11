Autostrada Bergamo-Treviglio, adesso tocca a Cal: «Gara a inizio 2022»

E ora palla a Cal, ovvero Concessioni autostradali lombarde. La Giunta regionale ha messo nero su bianco il passaggio da Aria (l’Agenzia regionale per l’innovazione e gli acquisti) alla società partecipata pariteticamente da Regione e Anas delle «funzioni di stazione appaltante, autorità espropriante e soggetto concedente» per il collegamento autostradale Bergamo-Treviglio. «Noi siamo pronti» taglia corto Gianantonio Arnoldi, amministratore delegato di Cal.

«Per Natale ci sarà l’individuazione del promotore, che sarà Autostrade Bergamasche, nei primi mesi del 2022 la gara per la costruzione e gestione del collegamento». Perché di fatto «la mia struttura in questi mesi ha già analizzato e preparato tutto, siamo prontissimi». In più «devo dire che l’assessore Claudia Terzi si è confermata davvero molto operativa, le cose concordate vengono fatte immediatamente».