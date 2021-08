Bergamo, alla primaria Locatelli i genitori-imbianchini rimettono a nuovo le aule - Foto

Pittura, pennelli, fissativo (e anche un tecnico per la consulenza) li ha messi a disposizione il Comune di Bergamo, a rimboccarsi le maniche tinteggiando le aule della primaria Locatelli di via Pradello sono stati, invece, i genitori (una cinquantina) degli alunni. L’esperienza si è svolta nelle scorse settimane, così che tutto fosse pronto per il primo suono della campanella, a settembre. Si tratta della prima iniziativa in città di questo genere e nasce dal regolamento del volontariato civico introdotto da Palafrizzoni. E se qualcuno potrebbe obiettare che dovrebbe essere l’amministrazione comunale a pensare alle manutenzioni, è altrettanto facile replicare puntando sul valore educativo del progetto.

Alcuni dei volontari che hanno partecipato