Bergamo, centro piacentiniano: i lavori si allargano a piazza Matteotti - Foto

Proseguono spediti i lavori di riqualificazione del centro Piacentiniano: sono ancora in corso i cantieri per tutti e tre i lotti di intervento, p iazza Dante, largo Gavazzeni e piazza Matteotti , ma già si delinea un crono programma preciso delle conclusioni delle rispettive parti del cantiere. Andiamo con ordine.

Da martedì 3 maggio non sarà più possibile raggiungere Palazzo Frizzoni in auto : il cantiere del terzo lotto si allarga infatti anche alla porzione di piazza Matteotti che si trova al termine di via Crispi, in corrispondenza dei civici 28 e 29. Sarà infatti rimosso l’asfalto anche da questa porzione di piazza ed è quindi necessario ampliare ulteriormente l’area di cantiere. Sarà quindi previsto, fino alla conclusione dell’intervento, il divieto di sosta dalle 0 alle 24, con rimozione forzata, esteso a tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi utilizzati per i lavori. Palazzo Frizzoni sarà raggiungibile grazie alla posa di una passerella pedonale.