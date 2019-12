Bergamo fa il pieno per la fine dell’anno Boom di prenotazioni di turisti stranieri

Allo scalo di Orio 730 mila passeggeri in transito. In città boom di prenotazioni da Nord Europa e Spagna. Nelle valli e sui laghi prevale il turismo di casa nostra.

Natale tra le mura domestiche, Capodanno in viaggio. Quest’anno saranno oltre 19 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza di fine anno, oltre 1,3 milioni di persone in più rispetto allo scorso anno, fa sapere un sondaggio di Confesercenti. E il 76% dei vacanzieri sceglierà l’Italia come destinazione preferita, per un giro d’affari complessivo di oltre 13 miliardi.

«A Bergamo le prenotazioni negli alberghi sono in linea con quelle degli anni precedenti. Prevediamo di avere il 50-60% di camere occupate a Natale, mentre a Capodanno, dal 30 dicembre al 1°gennaio, contiamo di registrare il tutto esaurito – dice Giovanni Zambonelli, presidente Ascom Confcommercio Bergamo, alla guida del Gruppo Albergatori –. Quanto alla provenienza dei turisti in città, il Nord Europa la fa da padrone, a seguire la Spagna. Molti anche i turisti dal Regno Unito, grazie ai numerosi collegamenti con il nostro aeroporto». Il Natale in città conta su una presenza prevalentemente internazionale (turisti arriveranno anche dalla Russia e dalla Francia), oltre alle famiglie italiane. Gli albergatori hanno un buon numero di prenotazioni anche per Santo Stefano e per il weekend successivo, con un certo movimento fino al 3 gennaio. «Natale resta sempre un po’ sottotono in città, dove del resto solo negli ultimi anni abbiamo cominciato ad accogliere turisti – commenta il vicepresidente del Gruppo Albergatori Ascom Alessandro Capozzi –. A Capodanno invece le presenze non mancano e si va già verso il tutto esaurito. Confidiamo anche in una buona Epifania».