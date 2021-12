Bergamo, guerra a monopattini e bici sui marciapiedi: maxi multa e sequestro

Da lunedì 20 dicembre, chi viaggia in monopattino sul marciapiede rischia di vedersi sequestrato il mezzo e di pagare 200 euro di sanzione, come da nuova ordinanza sindacale, in aggiunta ai 42 euro di sanzione previsti dal Codice della strada. E per chi il monopattino lo noleggia, sanzione e sospensione dello sharing per tre settimane. Dopo le lamentele dei cittadini (formalizzate in 12 esposti in 5 mesi) il Comune di Bergamo adotta la linea dura contro l’uso selvaggio del monopattino (ma anche delle biciclette), approvando un’ordinanza sindacale attiva da lunedì 20 dicembre e fino al 20 febbraio nelle vie Papa Giovanni XXIII, Bonomelli e Paglia. Accanto alla misura repressiva, la Giunta lancia la campagna di comunicazione «Io circolo virtuoso» sull’uso corretto e sicuro del monopattino, «un mezzo ecologico che vogliamo promuovere, ma solo con un uso consapevole» spiega il vicesindaco Sergio Gandi.

Dall’obbligo del casco per i minorenni al divieto di trasportare un passeggero, i messaggi, diretti soprattutto ai giovani, saranno veicolati su più canali. Dal 21 dicembre (per oltre due mesi) manifesti saranno affissi in decine di luoghi della città: inquadrando il Qr code, sarà possibile collegarsi ad un video informativo caricato sul canale Youtube del Comune. Prevista anche una campagna social sul profilo Instagram con stories e quiz sull’utilizzo corretto del monopattino.