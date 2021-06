Bergamo, più controlli la sera e stop agli alcolici in strada dalle 18

Palafrizzoni annuncia più controlli della Polizia locale nel fine settimana per contenere l’esuberanza, quando molesta, dei giovani e da lunedì il divieto, tramite ordinanza sindacale, di consumare «bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su suolo pubblico per prevenire assembramenti ed evitare il contagio da Covid-19», dalle 18 alle 5.

Viene annullata l’ordinanza di aprile che vietava l’asporto di alcolici che ora viene sì consentito, ma esclusivamente per un consumo tra le mura di casa.

Il Comune di Bergamo stringe sui quei comportamenti tipici dell’estate, come la birra all’aperto bevuta in piedi o qualsiasi altro tipo di «pic-nic» alcolico. Con la zona bianca e lo stop al coprifuoco, il rischio è che la situazione possa degenerare. Da lunedì e fino al 31 luglio, tutti i giorni dalle 18 alle 5, non sarà quindi possibile bere alcolici in piazze, parchi, vie e anche nelle aree private ad uso pubblico, «ad eccezione delle aree di pertinenza degli esercizi commerciali appositamente attrezzate». Dal 1° luglio toccherà invece all’area dello stazione, dove il divieto di alcolici sarà h24.