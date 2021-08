Bergamo, si sostituiscono le tubazioni del gas in via Lochis. Entro la settimana chiude il cantiere di via Tiraboschi

Per questo motivo, è stata pubblicata un’ordinanza che disciplina la viabilità a partire da oggi e fino a fine settembre lungo la via. Ecco quali sono le principali modifiche al traffico veicolare:

in via Lochis nel tratto compreso tra via del Polaresco e via Mattioli

-istituzione del senso unico di marcia in direzione della periferia

-restringimento della carreggiata a vista

-divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni al marciapiede opposto

-istituzione del limite di velocità di 30 KM/h

in via del Polaresco all’intersezione con via Broseta

-obbligo di svolta a sinistra per tutte le categorie dei veicoli

-divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni al marciapiede opposto



in via Broseta all’intersezione con via del Polaresco

-obbligo di proseguire diritto in direzione di via Mattioli per tutte le categorie dei veicoli

-divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni al marciapiede opposto.



Completati gli interventi di asfaltatura, questa settimana tocca a via Tiraboschi

Sono ormai agli sgoccioli i lavori in via Tiraboschi: stanno infatti concludendosi le lavorazioni per la realizzazione degli attraversamenti pedonali in porfido e pietra lungo la via, che lo scorso anno è stata oggetto di un cantiere per allargarne i marciapiede, grazie a un progetto sviluppato in collaborazione con i commercianti dell’area. Entro questa settimana tutti gli attraversamenti saranno completati e il Comune di Bergamo potrà eseguire l’asfaltatura definitiva di tutta la via, un cantiere notturno che dovrebbe svolgersi , salvo imprevisti e maltempo, nella serata di giovedì prossimo.