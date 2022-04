Bergamo, sulle nuove regole anti-movida è scontro in consiglio comunale

È scontro sul nuovo regolamento anti-movida, nella versione post Covid . Sul documento approvato ieri sera in Consiglio comunale le opposizioni si sono astenute, ma non è mancata la polemica su una delle novità introdotte dalla Giunta nel rinnovare il regolamento nato nel 2015 per spegnere la movida in Santa Caterina .

In caso di subentro di un nuovo gestore in un locale colpito dal coprifuoco (a mezzanotte), questo erediterà le limitazioni: «Qualcuno le aggirava modificando la titolarità dell’esercizio commerciale - ha spiegato il sindaco Giorgio Gori -. Seguiamo la normativa regionale, che prevede che il subentro avvenga alle medesime condizioni». «Cito un caso eclatante - è intervenuto l’assessore alla Sicurezza Sergio Gandi -: il locale di via Previtali, poi chiuso in via definitiva: era passato di mano varie volte generando problemi nel quartiere».