Bimbi e mali di stagione, «no alle diagnosi e ai tamponi fai da te»

È uno dei dilemmi di stagione, soprattutto per i più piccoli: come distinguere un raffreddore - o comunque un malanno tipico dell’autunno - dal Covid?

Freddo e caldo che s’alternano, sbalzi di temperature e di meteo, ritorno tra i banchi. In questa galassia di fattori, specie per quella popolazione che non può essere vaccinata contro il Covid e in attesa della partenza della vaccinazione antinfluenzale (dal 15 ottobre), c’è la corsa al consulto dello specialista. Per i genitori preoccupati per i propri bambini, il pediatra resta un riferimento imprescindibile. «È cominciata la scuola, è cominciata la patologia abituale e sono cominciati i contagi da variante delta e le conseguenti classi finite in quarantena – è la fotografia che traccia Luigi Greco, pediatra e componente del consiglio dell’Ordine dei medici di Bergamo -. La situazione comunque non è allarmante, si tratta di pochi casi».

Casi che sono individuati attraverso il tampone, appunto. Lo specifico test diagnostico è dirimente per avere certezza dell’infezione da Sars-CoV-2 rispetto a quei casi che invece, pur con sintomi simili, sono «solo» malanni di stagione. «Non si può capire immediatamente quando si ha a che fare col Covid o quando invece è un raffreddore: i sintomi iniziali del Covid sono assolutamente simili ad altre patologie virali - sottolinea Greco -. Lo strumento che abbiamo per avere certezza è il tampone, a cui si indirizza tendenzialmente se da un punto di vista epidemiologico ci rendiamo conto che la situazione intrafamiliare può suggerire un contagio da Covid, oppure quando in anamnesi emergono contatti con persone o ambienti positivi, o qualcosa che nel quadro clinico non torna».