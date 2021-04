Bonus baby sitter, 100 euro a settimana per i figli in Dad

Anche per quest’ anno l’Inps ha previsto un sostegno economico per le famiglie con figli in didattica a distanza, contagiati dal virus o in quarantena. È il bonus baby-sitting, un’agevolazione che serve per garantire l’assistenza e il controllo dei figli che rimangono a casa. Si tratta di un massimo di 100 euro a settimana per figli minori di 14 anni per eventi che si siano verificati dal 1o gennaio al 30 giugno 2021.

Nell’ipotesi in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori, sarà possibile formulare più domande; in ogni caso, non potrà essere superato l’importo complessivo settimanale di 100 euro. Con il bonus si potranno pagare una baby sitter - quindi non per remunerare le prestazioni rese dai familiari - e anche iscrivere i figli ai centri estivi o ad altri servizi rivolti all’infanzia. In questo caso il sostegno non è compatibile con il bonus asilo nido. Il bonus non potrà poi essere richiesto se uno dei genitori ha la possibilità di lavorare in smart working o se si è utilizzato il congedo Covid.