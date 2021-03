Camerata, il tragico volo con l’auto Addio a Belotti, lascia moglie e un figlio

Mancava da casa da sabato sera (27 febbraio): era uscito alle 20 e sarebbe dovuto rientrare per le 23, ma la sua auto è stata ritrovata domenica mattina in fondo a una scarpata, nel Brembo, al confine tra Camerata Cornello e San Giovanni Bianco, in territorio di quest’ultimo paese. È morto così Giuseppe Belotti, 55 anni, di Camerata Cornello . La sua auto, una Volkswagen Golf, è stata individuata da un passante che si trovava sulla provinciale 29 bis che, dalla ex statale 470, porta all’abitato di Camerata. All’interno, esanime, c’era il corpo di Giuseppe Belotti, probabilmente morto sul colpo.