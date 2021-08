Cammina con un fucile in spalla, paura al Parco Suardi: bloccato dalla Polizia

Attimi di disorientamento e anche di paura, ieri sera tra il Parco Suardi e via Pitentino, per un uomo che si aggirava con un fucile in spalla. Nessuna minaccia, nessun fare bellicoso, ma l’arma – risultata poi finta – ha creato parecchio allarme, tra i frequentatori del parco e i passanti delle vie limitrove, in zona palazzetto dello sport. «Noi eravamo seduti sulle sedie proprio all’esterno del locale - raccontano alcuni clienti del bar situato all’interno del Parco Suardi, che preferiscono mantenere l’anonimato -, quando intorno alle 20,30 abbiamo visto un uomo italiano sulla cinquantina, vestito elegantemente, con una camicia blu. Camminava barcollando sulla stradina con un fucile in spalla, è passato di fronte al bar e poi è andato a sedersi su una panchina del parco: a noi sembrava alterato. È rimasto lì seduto una decina di minuti e poi ha continuato il suo giro con il fucile in spalla, come se nulla fosse. Da quello che abbiamo visto noi, non ha minacciato nessuno, anzi non ha proprio detto nulla, è semplicemente passato senza interagire con i passanti. Quando l’abbiamo visto passare di fronte al bar, pensavamo si fermasse qui e ci siamo allarmati anche noi».