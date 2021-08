Campus in Puglia, 28 positivi al rientro: quarantena per 72 ragazzi di Zogno

Con l’oratorio. Anche se non obbligatorio, alcuni di loro si sono sottoposti al tampone. Scattati test e isolamento anche per le famiglie. Il curato: «Stiamo comunque tutti bene».

Da cinque giorni 28 famiglie, più altri 44 ragazzi, di Zogno, sono in isolamento fiduciario per Covid. Motivo della quarantena, la positività di 28 di loro (su 72) che avevano partecipato al campus estivo dell’oratorio a Marina di Leuca, in provincia di Lecce. «Tutti stanno comunque bene - tiene a sottolineare il direttore dell’oratorio don Simone Pelis -, nessuno è finito in ospedale». Oggi, dopo cinque giorni, si concluderà l’isolamento per i ragazzi risultati inizialmente negativi (salvo tampone positivo), mentre i 28 risultati positivi, e le loro famiglie, dovranno attendere ancora cinque giorni. Il campus, riservato ai ragazzi di terza media e prima superiore, era stato organizzato dall’oratorio San Giovanni Bosco di Zogno, la terza settimana di luglio, in Puglia.