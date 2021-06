Cantieri: Rfi mette in sicurezza il ponte di via San Bernardino, da lunedì lavori per il teleriscaldamento in via Verdi e via San Giovanni

Continuano i cantieri sulle strade della città: diversi provvedimenti viabilistici sono previsti per i prossimi giorni per l’avvio di nuovi interventi, rispettivamente di A2A, Rfi e del Comune di Bergamo.

Innanzitutto, continuano i lavori per la posa del teleriscaldamento a Bergamo: oltre al cantiere in corso già da alcune settimane lungo via Corridoni e all’intervento partito proprio in questi giorni in Largo Medaglie d’Oro , nel centro di Bergamo, iniziano lunedì 21 giugno i lavori per la realizzazione della rete da parte di A2A lungo via Verdi e via San Giovanni. Già dalle scorse ore sono stati installati nell’area i cartelli che informano dell’avvio del cantiere a partire da lunedì 21 giugno.

La Polizia locale del Comune di Bergamo ha quindi previsto un’ordinanza per accompagnare i lavori: la previsione è quella di istituire, dalle ore 8 di lunedì 21 giugno 2021 e fino alle ore 18 di domenica 26 settembre 2021, per una superficie sufficiente alla movimentazione dei mezzi e per tratti progressivi di avanzamento del cantiere: