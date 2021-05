Capriate, camionista non rispetta le soste: maxi multa da 8 mila euro

Una multa complessiva pari a quasi 8 mila euro è stata comminata dagli agenti della polizia locale del corpo intercomunale di Brembate, Capriate e Chignolo al conducente di un Tir spagnolo che non ha rispettato i tempi di guida e per non avere la «carta del conducente». Il camion arrivava da Verdellino ed era diretto a Siviglia: transitando da Capriate è stato intercettato dalla locale.

Dall’analisi del cronotachigrafo digitale sono emersi diversi eccessi di velocità, anche oltre i cento all’ora (con un record di 104). Gli agenti gli hanno contestato multe per aver circolato senza effettuare le prescritte pause e i riposi durante la guida, oltre alla circolazione senza carta del conducente, in modo tale da eludere gli eventuali controlli di polizia e non consentire di verificare i dati delle eventuali violazioni commesse durante la guida.