Carabinieri accoltellati, le condizioni restano stabili. È ancora caccia all’uomo

Restano stabili le condizioni dei due carabinieri di 24 e 26 anni, in servizio alla stazione dell’Arma di Albino, e accoltellati,giovedì sera, sul ponte del Serio a Nembro, da un cittadino marocchino. Entrambi non sono in pericolo di vita. I giovani militari, feriti al torace e a un braccio, subito dopo il ricovero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, hanno ricevuto la visita del comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Alessandro Nervi che ha voluto sincerarsi delle loro condizioni. Ieri c’è stata anche la visita del comandante regionale dei carabinieri, il generale di Divisione Andrea Taurelli Salimbeni. Dal Sud Italia sono arrivati i famigliari di uno dei due militari. Fino a ieri sera l’aggressore non era stato ancora preso. Così come non era stato trovato il coltello serramanico utilizzato per ferire i due carabinieri. Le indagini - dicono dall’Arma - proseguono costantemente.

L’aggressione è avvenuta giovedì sera, nella zona del sottopasso e del vicino ponte ciclopedonale Saletti di Nembro, qualche centinaio di metri a monte della stazione della Tramvia. Un luogo facilmente raggiungibile, dove si può trovare qualche angolo per appartarsi, e infatti la zona è nota come punto di scambio per chi spaccia droga.