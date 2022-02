Caro bollette, la protesta dei Comuni: giovedì sera luci spente sui monumenti

Clic. Di fronte all’aumento esponenziale delle bollette energetiche, i Comuni mettono mano all’interruttore, seppur in forma simbolica. Domani sera alle 20, nell’ambito di una protesta promossa a livello nazionale dall’Anci, tutti i municipi sono invitati a spegnere le luci di un monumento o luogo significativo del territorio. «Le risposte dal Governo alle nostre richieste – ha detto il presidente nazionale Anci, Antonio Decaro – non sono sufficienti. Evidentemente non si percepisce il rischio che questa crisi si ripercuota negativamente sui bilanci degli enti locali e di conseguenza, soprattutto, sulla possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini». Di qui la decisione del gesto di protesta: «Speriamo – prosegue il presidente dell’Anci – che in questo modo si possa comprendere a quali rischi si va incontro se non si interverrà presto con un sostegno adeguato a coprire almeno tutti gli aumenti previsti in questi mesi». L’aggravio stimato dall’associazione dei Comuni è di 550 milioni di euro a livello nazionale, su una spesa complessiva annua per l’energia elettrica che oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro. «Non vorremmo ritrovarci – aggiunge Decaro – ancora una volta a dover scegliere tra salvaguardare gli equilibri di bilancio ed erogare servizi ai cittadini».

Nel pomeriggio di ieri, anche l’Anci Lombardia ha diramato una nota a tutti i sindaci chiedendo di aderire alla protesta e di inviare fotografie dei monumenti spenti: ne uscirà una sorta di «collage» che vuol dare l’immagine del disagio che le amministrazioni stanno attraversando. L’allarme già nei giorni scorsi era salito forte e chiaro anche dai Comuni bergamaschi, dalla pianura alle valli, che segnalavano aumenti in bolletta fino al 140%, e dalla Provincia, che rischia un salasso di un milione di euro in più.