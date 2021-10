Caro pieno senza freni, alle stelle anche il metano: «Prezzi cresciuti del 40%»

Continuano a correre i prezzi dei carburanti: dopo i rincari di settembre e inizio ottobre, il costo di benzina e gasolio è cresciuto ancora di 7-8 centesimi, con la verde che in alcuni distributori al servito ha toccato ormai i 2 euro al litro. Ma ad aumentare in maniera ancora più consistente nelle ultime tre settimane è stato il metano, carburante a basse emissioni, che si è apprezzato in media di circa il 40%, raggiungendo prezzi mai visti, intorno a 1,30 euro al litro. Una corsa al rialzo che sembra inarrestabile, dovuta per benzina e diesel all’aumento del costo del petrolio e alla ripresa dei consumi, e per il metano alle più costose forniture di gas naturale proveniente dalla Russia. Insomma, non c’è pace per gli automobilisti, che da mesi stanno vedendo crescere il prezzo del pieno, con costi che nel 2021 saranno superiori in media di 300 euro rispetto all’anno scorso.